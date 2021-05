Thaeme Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 05:00

O cantor Thiago, que faz dupla com Thaeme, está cofinado no 'Power Couple Brasil 5', da Record TV, ao lado de sua mulher, Geórgia Fröhlich. Aqui do lado de fora, o casal já tem uma torcedora de peso. Thaeme Mariôto falou um pouco sobre a expectativa pela participação do casal.



"Eu sou hashtag time Thige. Assisto todos os dias, só não consigo quando o sono de grávida fala mais forte (risos). Fico querendo saber de tudo que tá acontecendo lá dentro, até quando acordo na madrugada, pelo Play Plus", conta a cantora, que acredita muito no potencial dos dois para cativar o público do reality.



Publicidade

"Desde o início eu disse pro Thiago que se ele for como ele é aqui fora, um menino encantador, a Geórgia um doce de menina, eles são super do bem. Tenho certeza que apesar das dificuldades eles vão se dar super bem", garante.