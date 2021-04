Tatá Werneck e Paulo Gustavo Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 14:57

Rio - Tatá Werneck usou seu Instagram Stories para falar sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo, que está internado e intubado com Covid-19. "Ele está melhorando! As orações estão chegando! Vamos continuar rezando para o nosso amor, Paulo Gustavo, voltar logo para casa", escreveu ela.

Na madrugada, Juliana Amaral, irmã do humorista, voltou a se declarar para ele em sua rede social. ""Te amo, irmão. Vamos voar juntos, vamos cantar juntos, irmão! Sua família, seus filhos, seu marido, seus amigos, seus fãs estão te esperando com toda essa energia e amor por você!! Vamos gargalhar muito ainda. Receba todo esse amor. OBS: ordenei ao meu anjo da guarda pra ficar ao seu lado por mim, me sinta através dele! Orações às 12h, 15h e 18h",publicou.

Dea Amaral também falou sobre o filho. "Meu filho, volta rápido... O palco e seus fãs estão esperando saudosos. Estou com muitas saudades. Te amo".

