Rio - Paulo Betti recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta quinta-feira. O ator compartilhou o momento de sua imunização no Instagram e criticou o governo.

"Se o uso da máscara e o distanciamento social tivessem sido incentivados pelo governo, e as vacinas compradas quando nos foram oferecidas, se os idiotas não brigassem com a ciência quantas vidas teriam sido salvas? Feliz por ter sido vacinado com 3 meses de atraso , mas revoltado com esse governo genocida!", desabafou.