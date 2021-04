Murilo Benício e Manuela Dias reprodução

Por IG - Gente

Publicado 02/04/2021 20:22

Rio - O ator Murilo Benício teria reatado o relacionamento com Manuela Dias, autora da novela 'Amor de Mãe' (TV Globo), segundo informações do colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Os dois se separaram no final de 2020. Até o momento, eles não fizeram nenhum anúncio oficial sobre a retomada do romance.

fotogaleria

Sempre muito discretos, durante o tempo em que estiveram juntos, os dois globais foram vistos publicamente juntos em raras ocasiões. Os únicos registros do casal foram feitos no aniversário do apresentador de TV Luciano Huck (TV Globo), em setembro de 2019 e no lançamento de Amor de Mãe, em novembro de 2020. Murilo Benício está no elenco de Amor de Mãe.

Publicidade

Antes de se relacionar com a autora da novela das nove, ele foi casado com a atriz Débora Falabella por seis anos. Débora e Murilo se conheceram nos bastidores de outra novela, Avenida Brasil.