Rio - Gretchen, a eterna rainha do rebolado e dos memes, impressionou os fãs ao postar foto usando um conjuntinho de crochê em seu perfil do Instagram, neste sábado. Aos 61 anos, recém-vacinada, a cantora esbanjou beleza e boa forma, o que lhe rendeu muitos elogios dos fãs.

Gretchen atualmente mora em Belém do Pará, cidade natal de seu marido, o saxofonista Esdras de Souza. Os dois foram apresentados por Fafá de Belém. O casamento aconteceu no ano passado, numa cerimônia realizada ao ar livre e à beira dos rios amazônicos, com transmissão on-line.



Ontem a cantora mostrou que está se adaptando muito bem à cultura local e postou um vídeo em suas redes comemorando ter acertado em uma receita "paraense raiz": filhote ao molho de camarão. A capital paraense é conhecida por sua riquíssima gastronomia e o filhote é um dos peixes preferidos dos locais.

