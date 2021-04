Sônia Abrão Reprodução

Publicado 07/04/2021 11:22 | Atualizado 07/04/2021 11:24

Rio - No momento em que mais se falou sobre questões raciais em 2021 no Brasil - a partir da piada racista de Rodolffo em referência ao cabelo de João no 'BBB 21' -, a apresentadora Sonia Abrão surgiu, em suas redes sociais, usando uma peruca de cabelo black power.

Mas, o que pode ser entendido pelos leigos como homenagem, causou revolta em quem fala com propriedade sobre debates de raça. A apresentadora, que é uma mulher branca, foi acusada de se apropriar de um símbolo de resistência da cultura negra.

Na legenda, Sonia ainda fez uso de uma frase pertencente ao movimento de empoderamento negro que é "Black is beautiful!" (Preto é lindo, em português).

Nos comentários, o humorista Yuri Marçal debochou da situação. "O preço por enxergar...", escreveu o jovem, que também fez um vídeo no Twitter.

