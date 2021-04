Felipe Neto reage ao próprio vídeo 11 anos depois Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 11:52

Rio - Onze anos após o lançamento do vídeo 'Não Faz Sentido Crepúsculo', que viralizou o trabalho de Felipe Neto na internet, o youtuber resolveu analisar a produção tão polêmica e fazer um "react" do que ele mesmo falou no vídeo.

"Vamos nos divertir porque isso promete. Contextualizando: o terceiro filme da saga 'Crepúsculo' tinha acabado de sair, 'Eclipse', e eu tinha o lido o livro do 'Crepúsculo', porque eu sou um leitor voraz, sempre gostei de literatura e tinha lido 'Crepúsculo' pelo sucesso que o livro tinha feito e tinha odiado o livro. Então a gente vai ver agora o resultado do 'Não Faz Sentido Crepúsculo' e eu vou sentir muita vergonha alheia em alguns momentos, em outros eu talvez dê risada", disse Felipe Neto, que questionou seu próprio estilo.

"Faltou alguém me avisar que era tosco. Eu sabia que era tosco, mas não sabia que era tanto", brincou.

Ao se rever debochando de meninas "gordas e virgens", o youtuber se desculpou. "Problemas? Óbvio, problemas. Que gordofobia explícita e idiota, mas vale lembrar que, de novo, que na época ninguém nunca tinha falado no termo gordofobia", explicou.

