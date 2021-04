Ferrugem Sandro Mendonca/ Divulgação

Por Isabelle Rosa

Publicado 09/04/2021 07:00

Rio - Ferrugem encarou com tudo um novo desafio em sua carreira: se tornar apresentador. À frente do TVZ, do Multishow, o cantor está tirando onda e caiu no gosto do público. Ao Dia, ele conta como está sendo a experiência. "Eu estou adorando. Todas as vezes que eu participava do programa, eu sempre saia de lá brincando, pedia pra me chamarem pra apresentar. Até que um dia chegou o convite. E, claro, eu aceitei. Eu tenho estudado muito para me sair bem. Vejo até o 'Big Brother Brasil', porque que acho o Tiago Leifert um mega apresentador, ele é muito seguro', confessa.

O fato do programa ser musical deixa o pagodeiro bem mais à vontade. "Completamente, porque os assuntos que são abordados ali são do meu universo. Quando é mais coisa de ler 'TP', eu tenho mais dificuldade, porque é quase uma interpretação. Mas eu estou muito a vontade no programa, até me surpreendo porque eu nunca fui um cara bom em apresentar o trabalho de escola (risos). Isso no início até me amedrontou. Só que o TVZ é uma delícia, a gente sente que vai evoluindo a cada programa. E o ao vivo pra mim tem sido mais gostoso. Acho até mais fácil. Porque toda vez que eu vou fazer algo gravado, eu erro, tenho que gravar de novo", diverte-se.

Empolgado com a nova função, ele até pensa em seu próximo programa. "Por mim, quando acabar o TVZ, já posso fechar contrato pra apresentar outro programa, sim", brinca ele, que reforça: "Trabalhar na pandemia tem sido um bom exercício pra mente. Você se sente profissional, útil. Porque depois de 17 anos de carreira, eu fiquei parado por conta da pandemia, não puder fazer shows... Então, serei eternamente grato pelo convite de poder apresentar o TVZ".

Saúde mental

No início do isolamento social, devido a pandemia da Covid-19, Ferrugem chegou a contar que teve depressão. Mas, segundo ele, essa fase mais complicada já passou. "Eu estou ótimo, graças a Deus. Claro que no início da pandemia foi um pouco mais complicado. Mas estou melhorando. Estou sabendo manter o equilíbrio. Tenho selecionado o que assisto na televisão, tenho trabalhado. Acho que é obrigação ser feliz, tirar algo de proveito de coisas ruins do que estamos vivendo. E eu tenho feito isso. Estou aproveitando muito o tempo com as minhas filhas, minha esposa. O que antes era um acontecimento, agora é rotina, como eu poder dar banho nas meninas, dar comida, ajudar no trabalho da escola. Isso ainda me faz repensar em não fazer mais tantos shows. Eu fazia 28, 30 shows por mês. Acabando a pandemia, eu devo diminuir esse número aí para poder aproveitar mais o meu tempo com elas", frisa.

Novos projetos



Em uma entrevista deste ano, o cantor disse que já tinha um novo repertório escolhido para seu próximo trabalho. No entanto, com o agravamento da pandemia, algumas mudanças aconteceram. "Nesse meio tempo surgiram mais ideias de projetos. O que antes era um, agora são quatro. No entanto, alguns a gente não tem a menor condição de gravar. A gente precisaria estar junto, ser presencial, precisaria de equipe. E não temos condições de fazer isso devido a Covid-19 e para não descumprirmos as regras. Agora, lançar músicas esporadicamente, com certeza, vamos. Já tem uma que estou trabalhando, a 'Só Ausente'. Além disso, estou trabalhando também em um projeto bem bacana. Tive uma ideia de gravar um projeto de sertanejo em ritmo de pagode, com músicas de Chitãozinho e Xororó, por exemplo. Deve sair esse ano ainda. Em novembro, a gente quer fazer um EP de R&B, trap. Tenho estudado bastante sobre isso também. São ritmos que eu curto muito", adianta.

O pai tá on

Nas redes sociais, Ferrugem tem mostrado mais seu lado gente como a gente. Ele compartilha momentos com suas filhas Júlia, de 10 anos, Aurora, de 2, e Sofia, de 4, e com a esposa, Thais Vasconcellos. "Sem shows, a gente mostra mais nossa rotina. Eles (os fãs) estão passando a ver o Ferrugem pai, marido... É uma maneira de fazer eles se aproximarem de mim de certa forma, deles saberem que eu estou bem. Tudo bem que eu não posto o dia inteiro como minha esposa, que trabalha com isso. Mas eu tenho compartilhado alguns momentos mais íntimos, sim", confessa.

Fase metrossexual

Após ouvir os conselhos da mulher, o cantor confessa que ficou mais vaidoso nesse período de pandemia. "Eu não era nada vaidoso, pelo contrário. A pandemia me trouxe isso também. Eu não estava me ligando nisso de vaidade, ainda mais que eu estava em casa, então, estava cada vez mais 'largado'. Até que um dia minha esposa veio com a ideia de fazer limpeza de pele. Aí fui e fiz, saí de lá me sentindo melhor. Aí começou. Ela inventou aplicação de botox, te confesso que sou meio complicado com essa coisa de agulha, mas fiz também e curti o resultado. Digamos que estou na fase do Ferrugem metrossexual, (risos). Emagreci. O principal é isso, se sentir bem, saudável.