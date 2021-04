Mari Valentss e Andressa Urach reprodução do instagram

Publicado 08/04/2021 14:22

Rio - Representante do estado do Rio Grande do Sul no concurso Miss Bumbum Brasil 2021, Mari Valents revelou que faz um tratamento de beleza bem diferentão durante uma live no Instagram de Andressa Urach. A beldade usa o próprio sangue menstrual no rosto.

"As pessoas podem achar estranho, mas eu vi uma influencer fazendo, achei muito interessante e procurei saber o porquê. Descobri que o sangue menstrual é como se fosse uma máscara de tratamento de pele, tem vitaminas, minerais e serve para o rejuvenescimento", comentou Mari.

Ela ainda falou sobre outros segredos de beleza. "Também acho interessante usar muito protetor solar e beber muita água. O colágeno também é muito bom para pele".

A edição do Miss Bumbum Brasil 2021 vai acontecer de forma tradicional. Serão 27 candidatas, cada uma representando um estado do país. As 15 candidatas mais votadas durante a seleção online por internautas do Brasil inteiro disputarão a final em um evento presencial previsto para o mês de julho. Vence a candidata mais bem avaliada pelo júri a ser definido.