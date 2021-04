Rafa Kalimann responde comentário sem noção de seguidor sobre emagrecimento Reprodução Internet

Publicado 09/04/2021 10:35

Rio - Rafa Kalimann abriu uma caixa de perguntas no Instagram, na noite desta quinta-feira, para conversar com seus seguidores. A ex-BBB, no entanto, recebeu uma mensagem sem noção. Um internauta disse que Rafa está "gorda" e perguntou se ela "não vai emagrecer".

"Você está gorda, não vai emagrecer?", perguntou o seguidor. Rafa Kalimann então fingiu estar reflexiva e depois respondeu apenas com um "não". Outro fã perguntou sobre o que fazer com quem fica dando palpite sobre o corpo dos outros.

"A gente tem que ser do jeito que a gente quiser, usar o que a gente quiser, viver como a gente quiser. A gente tem que ser feliz. E a pessoa que está julgando também tem que ser feliz, que aí ela não tem tempo de julgar", respondeu Rafa.