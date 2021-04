Gracyanne Barbosa Reprodução

Publicado 09/04/2021 11:28 | Atualizado 09/04/2021 11:30

Rio - Gracyanne Barbosa mostrou, mais uma vez, o resultado de todo o seu cuidado com o corpo. Em um vídeo postado em seu Instagram, a musa fitness compartilhou um ensaio de biquíni à beira da piscina e, ainda de quebra, com o cenário paradisíaco do Rio de Janeiro como plano de fundo.

Na legenda, Gracy celebrou a paisagem. "O Rio de Janeiro continua lindo né?", escreveu. Mas, além dos habituais elogios dos comentários, um seguidor chegou até a comparar o bumbum da musa com o monumento do Pão de Açúcar. "O Rio de Janeiro continua lindo, mas o Pão de Açúcar tá diferente né", escreveu.

Confira o vídeo: