Publicado 11/04/2021 10:35 | Atualizado 11/04/2021 10:39

Rio - Beyoncé publicou, neste sábado (10), mais uma fileira de fotos esbanjando seu senso de moda no Instagram. A cantora de 39 anos posou com seu marido, o rapper Jay-Z, 51, antes de embarcarem em um vôo de jatinho. Nas fotos postadas, Beyoncé exibe o look e os acessórios recheados de pedraria, destacando-se óculos, jóias, bolsa e sapato.

