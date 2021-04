Gracyanne Barbosa Reprodução

Publicado 12/04/2021 11:30

Rio - Que abundância! Gracyanne Barbosa mostrou um pouco da sua rotina do final de semana aos seguidores. Em fotos sentada na banheira, a musa fitness empinou o bumbum e surpreendeu com a marquinha de biquíni. Nos comentários, Gracy recebeu elogios até de Pabllo Vittar. "Mãe do céu", escreveu a cantora.

Na legenda, Gracy falou da rotina. "Domingo é de Sunday Bumday e de acordar tarde, mas eu acordei as 7 pra aproveitar mais . Me conta aí, o que gostam de fazer domingo", escreveu.