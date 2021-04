Ex-BBB Ivy Moraes participa do programa ’Pânico na Pan’ Divulgação

Publicado 13/04/2021 09:02

Rio - A ex-BBB Ivy Moraes participou do programa "Panico na Jovem Pan" nesta segunda-feira e relembrou sua participação no "BBB 20". "Eu era uma péssima jogadora, não tinha visão de jogo nenhuma. Eu entrei dentro do Big Brother pra viver aquilo ali...pra beber, pra curtir e fazer amizades. Mas o Big Brother não é isso, ele é um jogo e você tem que entrar pra jogar", disse.

Ela também se arrependeu de ter votado apenas em Babu quando esteve no reality show. "Eu só percebi isso quando eu saí, vi que eu perdi a oportunidade de jogar. Eu não iria só em uma pessoa como eu fui no Babu. Eu não quis me comprometer, o fato de você votar é muito ruim. Quando você vota, você acaba com o sonho de uma pessoa", explicou Ivy, que apesar de ter votado apenas em Babu, disse que não tinha problemas com ele.

"Eu não tive problema nenhum com o Babu. Na verdade, ele teve um problema com o Dan, que era meu aliado no jogo e lá dentro tudo se torna motivo de voto. Eu levei isso pro resto da vida e fui uma péssima jogadora. Eu não tive noção nenhuma de jogo".

A sua perseguição a Babu repercutiu mal aqui fora e sobrou até para a família de Ivy. "Quando eu saí eu não acreditei no que estava acontecendo aqui fora e no que a minha família tinha passado. Meu filho foi ameaçado de morte, minha mãe também", lamentou.

Ivy também falou brevemente sobre o término de seu polêmico casamento. "Não deu certo, ninguém tem contrato com nada. A história é muito longa e eu vou tentar resumir. Eu fiquei junto com uma pessoa por 9 anos, ele é pai do meu filho, nos separamos por 9 meses. Nesse período eu me envolvi com uma outra pessoa e entrei no BBB. Quando eu sai, a gente voltou. Depois muitas coisas aconteceram. Nós já éramos casados no papel mas marcamos um outro casamento, mas não deu certo. Deu ruim".