Por O Dia

Publicado 30/03/2021 22:04

Rio – A influencer de economia para baixa renda Nath Finanças é a mais nova cancelada da internet. Tudo isso aconteceu nesta terça-feira (30) e, acreditem vocês, foi por causa do “Big Brother Brasil”. A orientadora financeira cometeu a gafe de comentar sobre o reality e criticar uma das participantes mais queridas do público, a maquiadora e advogada Juliette.

As críticas não foram bem recebidas pelos seguidores da confinada que logo começaram a rechaçar a publicação da administradora. Rapidamente o termo “Nath Finanças” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter com diversos usuários atacando e defendendo a influencer.

“Poxa Juliette quebrei um braço”



“Nossa q triste, eu já quebrei um braço, perna e a mão... foi difícil pra mim tb :/ “ — Nath Finanças (@nathfinancas) March 30, 2021

Ano passado era por causa do Babu, esse ano por causa da Juliette. Essa Nath Finanças não cansa de querer menosprezar as pessoas. Uma coisa é opinar, e óbvio, toda ação gera uma reação. Outra coisa é fazer esses comentários desnecessários. Depois não adianta exigir respeito. pic.twitter.com/YlXqerDtaT — emer (@emerzou) March 30, 2021

