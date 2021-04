Chay Suede foi comparado a Fiuk no início da carreira Reprodução

Publicado 13/04/2021 10:52

São Paulo - Hoje em dia Chay Suede é um ator reconhecido e acabou e emendar o final de "Amor de Mãe" com a reprise de "Império" na Globo. Mas você sabia que ele já foi conhecido como "sósia de Fiuk"? Em 2019, ele participou do reality show "Ídolos", da Record, e foi muito comparado com o filho de Fábio Jr.

Na época, os dois seguiam o estilo que era conhecido como emo colorido. Eles usavam franja no cabelo, calças coloridas e camisetas com gola V. Fiuk já estava fazendo sucesso com a Banda Hori e era o protagonista de "Malhação ID". Chay ainda estava começando na carreira competindo no reality show musical e logo depois foi um dos principais atores da versão brasileira de "Rebelde".

Atualmente, Fiuk é um dos participantes do "BBB 21". Ele está na busca por R$ 1,5 milhão e também segue com a carreira musical. Chay Suede tem se dedicado à carreira de ator nos últimos anos e esteve em várias novelas da Globo, como "Novo Mundo", "Segundo Sol" e "Amor de Mãe".