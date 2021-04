Paulo Gustavo Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 15:21

Rio - Nesta terça-feira, o ator e comediante Paulo Gustavo completa um mês de internação em um hospital no Rio de Janeiro por complicações da covid-19. No dia 13 de março, Paulo Gustavo foi internado por recomendação médica, mas a assessoria do humorista não divulgou seu estado de saúde.

fotogaleria

Publicidade

Onze dias depois, no dia 24 de março, Paulo Gustavo seguia internado, mas a equipe médica se mostrou satisfeita em relação à evolução do paciente. "Os quadros clínico, laboratorial e radiológico do paciente demonstram boa resposta ao tratamento instituído pela equipe profissional", dizia a nota.

No dia 02 de abril, no entanto, Paulo apresentou uma piora. Até então em tratamento por ventilação mecânica, Paulo precisou passar por uma terapia complexa, com uso de ECMO, que simula o funcionamento de pulmão e coração de forma artificial. Mesmo assim, o quadro clínico do ator permanecia estável e a equipe médica registrou melhora e mostrava otimismo.

Publicidade

No último domingo, no entanto, Paulo apresentou sinais de gravidade. De acordo com os médicos, a situação clínica do paciente é crítica. "Todos os equipamentos necessários para o suporte da vida, como a ventilação mecânica e a ECMO continuam sendo necessários", dizia a nota.

A família do ator, assim como em todo os momentos, continua agradecendo o carinho do público e pedindo orações para a recuperação de Paulo Gustavo.