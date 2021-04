Roberto Carlos Divulgação/Claudia Schembri

Publicado 13/04/2021 16:40

Rio - Às vésperas de completar 80 anos, Roberto Carlos revelou, em entrevista para o jornal O Globo, que seu Transtorno Obssessivo Compulsivo (TOC) foi potencializado pela pandemia. O cantor e compositor tem se mantido em isolamento em seu apartamento na Urca, no Rio de Janeiro, e viu suas manias de limpeza e higienização se agravarem pelo medo da contaminação.

"Sigo todos os cuidados que devem ser tomados. Do conjunto de coisas que tenho do TOC, uma delas é a higienização, lavar as mãos, essa coisa toda, e isso, logicamente, ficou mais rigoroso. Não estou curado do TOC, não, ainda tem muita coisa... Estou tentando, estou lutando", ele conta.

O Rei se vacinou no início do mês passado e, agora, incentiva os demais brasileiros a abraçarem a vacina e a respeitarem as medidas de combate à pandemia. "Defendo a ciência e tudo que alguém diz em nome dela. Eu me vacinei, estou mais tranquilo. Agora, estou para receber a segunda dose, mas mantenho os mesmos cuidados de sempre. Repito: a vacina é muito importante e todos devem se vacinar", o cantor afirma.

"Quero pedir que levem a sério a pandemia, que sigam rigorosamente as orientações das autoridades de saúde. Usem máscaras, lavem as mãos, usem álcool em gel, mantenham o distanciamento social o máximo possível e tomem vacina. Isso vai ajudar a acabar com esse problema", recomenda.

Com seu aniversário de 80 anos na próxima segunda-feira (19), Roberto Carlos afirmou que celebrará em casa, evitando aglomerações. O cantor ainda pede que seus fãs fiquem em casa e diz que receberá todo o carinho à distância.

A idade não assusta o Rei, que afirma ser "um cara de muitos sonhos aos 80 anos". "Sou o mesmo de sempre. Chegar aos 80 anos não me assusta, porque isso vem acontecendo gradativamente. O importante é que eu me sinto bem e com menos idade do que a que tenho", brinca Roberto Carlos.

Roberto Carlos revelou que tem trabalhado em novas canções durante o isolamento e sua agenda cheia para 2022 aumenta as expectativas dos fãs. O filme que conta sua história, dirigido por Breno Silveira, começará a ser filmado no primeiro semestre do próximo ano. A volta do projeto Emoções em Alto Mar está marcada para o mês de março e o Projeto Emoções Praia do Forte acontece em junho. Também estão previstas turnês no México, Estados Unidos e pelo continente europeu.