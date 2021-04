Zilu Godoi Camargo Reprodução/Instagram

Rio - Zilu Godoi, de 62 anos, ex-mulher de Zezé Di Camargo, contou nas redes sociais como foi sua reação à covid-19. A empresária revelou ter sido contaminada pelo novo coronavírus no dia 17 de março. Recuperada, Zilu não precisou ser internada, mas alertou para a gravidade da doença.

"O assunto é sério e essa doença precisa acabar! Senti intensamente os sintomas da Covid-19, e com a graça de Deus, não cheguei a me hospitalizar! Mas passei dias horríveis, e muitas vezes, pensei em procurar o hospital de tanto medo que tive de algo mais grave estar acontecendo!", disse nas redes sociais.

Zilu mora nos Estados Unidos. Ela tomou a vacina contra a covid-19 no início deste mês, logo após se recuperar. "Agora, já devidamente vacinada, sinto-me mais segura. Mas ainda assim, continuo usando máscara e álcool em gel em todos os momentos! Sei que no Brasil a vacinação ainda está em passos lentos, e por isso, quero reforçar a importância de todos se prevenirem! Usem sempre a máscara, meus amores... e não esqueçam do álcool gel sempre que puderem!", pediu.

"Vamos nos unir para acabar com esse vírus, e continuar orando a Deus para que Ele nos abençoe com a cura de todo esse mal e de todos que estão em tratamento!!!", finalizou.