Moto furtada, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, é recuperada. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/02/2021 16:34

ITAPERUNA - Uma moto furtada foi recuperada, neste domingo, 21, com um jovem de 18 anos e seu enteado de 11, em Nossa Senhora da Penha, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Agentes do 29° Batalhão de Polícia Militar que atuam no setor "F" da 1ª Cia foram ao local verificar informações passadas pela Sala de Operações (SOP) sobre a possível localização de uma YAMAHA/YBR 150 FACTOR, cor vermelha, ano 18/19, com placa do ES, subtraída, no último sábado, Dois homens - de 55 e 35 anos - acionaram o Destacamento de Polícia Ostensivo (DPO), situado no distrito, comunicando o caso e avisando do registro da ocorrência. Após levantamento de informações, a moto foi localizada tendo o suspeito alegado que estava em Itaperuna, no último sábado, lidando com 2 animais (1 burro e 1 égua) quando uma pessoa, não identificada, teria oferecido o veículo em troca dos animais sendo aceita a negociação. O fato foi apresentado à 143ª DP onde o rapaz teria assumido o furto sendo autuado com base no artigo 115, do CP. Ele e o enteado foram foi liberados após o registro de ocorrência.