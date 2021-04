Paulo Gustavo Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 10:55 | Atualizado 15/04/2021 10:58

Rio - O ator Paulo Gustavo, de 42 anos, segue em terapia intensiva e ainda se encontra em situação grave. O humorista está internado desde o dia 13 de março por conta de complicações da covid-19. Em boletim médico divulgado na manhã desta quinta-feira, a equipe médica se mostrou mais confiante em sua recuperação, embora a situação clínica do ator ainda seja crítica.

"Finalmente conseguimos sanar as fístulas bronco-pleurais identificadas. Nas últimas 48 horas também observamos a normalização da coagulação com o tratamento instituído e não mais detectamos sinais de hemorragias. A situação clínica do paciente, embora ainda crítica, traz à equipe profissional mais confiança em sua recuperação", diz o boletim.

"Estamos cientes de que ainda temos um caminho pela frente. A dedicação e a experiência dos médicos e demais profissionais do hospital tem proporcionado o melhor tratamento ao paciente, seguindo o que há de mais atual conforme os principais centros hospitalares internacionais. O paciente permanece utilizando ventilação mecânica e ECMO", finaliza o documento.