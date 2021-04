Caio e João Luiz conversaram sobre as atitudes de Juliette na casa, durante o almoço do líder Reprodução/Globoplay

Publicado 15/04/2021 16:59 | Atualizado 15/04/2021 16:59

Rio - As atitudes de Juliette no "Big Brother Brasil 21" foram tema do almoço do líder, nesta quinta-feira (15). O líder Caio levou João Luiz para o almoço e os brothers conversaram sobre o jogo e os participantes. Em determinado momento, Juliette se torna o foco da conversa, quando Caio comenta sobre a relação entre a maquiadora e Viih Tube.

"Juliette tem que dar uma segurada para não arrumar rolo com a Viih. Ela tem que parar porque tá ofendendo a Viih demais. Se a Viih largar a mão, vai ficar ruim pra ela. Não estou falando de jogo, não", afirmou o goiano.

Logo após a cena, internautas foram às redes sociais brincar com o fato de que Juliette tem sido assunto recorrente dos almoços do líder. "Todo almoço do líder a pauta é a Juliette, programação segue normal", tweetou um fã da sister. "Mais um almoço do líder que a juliette marca presença", brincou outro perfil.

Outro participante a ser tema da conversa de Caio e João foi Gilberto. O fazendeiro frisou que não está "jogando" com Gil, apesar de terem se aproximado recentemente. "Aproximei do Gilberto, mas que ninguém confunda que estou com ele em game [jogo, em inglês]", afirmou Caio. Uma fã do reality ironizou dizendo: "Hoje o prato principal no almoço do líder foi o Gil e a sobremesa a Juliette".

Já teve 4 almoços do líder, e em todos Juliette marca presença mesmo sem estar presente, pois o assunto é sempre ela! #BBB21 pic.twitter.com/k3LXlUFEew — mari//VIVA- A (@MariLSDM) April 15, 2021

