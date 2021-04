Ticiane Pinheiro, Bruna Marquezine e Neymar Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 13:25

Rio - Vixi, deu ruim! Após Ticiane Pinheiro afirmar, neste sábado, que Enzo Celulari já estava interessado em Bruna Marquezine em 2017 , outro famoso entrou na história: Neymar, o ex da atriz. Ao que parece, o jogador do Paris Saint-Germain não gostou nada de saber que a apresentadora testemunhou o interesse do jovem em Bruna.

Na noite deste sábado, portanto, Neymar parou de seguir Ticiane Pinheiro no Instagram. Vale lembrar que, justamente em 2017, Bruna e Neymar passavam por uma de suas crises, que acabavam nas idas e vindas no relacionamento do casal.