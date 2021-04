Flávia Alessandra Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 19:17 | Atualizado 18/04/2021 19:20

Rio - Flávia Alessandra apostou em uma interação bem curiosa com os seus seguidores neste domingo. A atriz, que está no ar na novela 'Salve-se Quem Puder', da Globo, postou uma sequência de fotos carregando um micro bolsa no pescoço. Acompanhando as imagens, Flávia fez uma pergunta aos amigos. "My tiny bag... O que vc carregaria em uma?", indagou.

Entre as respostas, cada uma mais curiosa que a outra, a atriz e apresentadora Maisa Silva brincou com a colega. "Minha paciência hahaha", escreveu.

Confira a postagem e os comentários: