Claudia Raia Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 20:13

Rio - Claudia Raia não cansa de tirar onda com o corpão cultivado, é claro, com uma alimentação regrada e rotina de exercícios. Eu uma foto postada nas redes sociais, a musa mostrou que está com tudo - super - em cima aos 54 anos. De biquíni, na areia da praia, Claudia confidenciou a saudade de passear aos seguidores. "Saudade de colocar o corpão pra jogo e os pés na areia, ah se eu pudesse, aff", escreveu.

Nos comentários da publicação, muitos seguidores - anônimos e famosos - elogiaram o físico da atriz. "Sempre maravideusa !!!!", disse Giovanna Antonelli. "Totosaaaaaaaaaaaa", escreveu o maquiador Alê de Souza.

Confira a publicação de Claudia Raia:

