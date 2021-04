Mari Gonzalez e Jonas Reprodução

Publicado 18/04/2021 20:57

Rio - Jonas Sulzbach, do 'BBB 12', e Mari Gonzalez, do 'BBB 20', compartilharam um momento safadinho com o público neste fim de semana. Abraçados, os dois aproveitaram da mão boba para reproduzir uma foto romântica. Na mesma posição nas duas imagens, postadas nos stories de Mari, o casal só alternou quem pegava o bumbum de quem.

Juntos há quase seis anos, Mari e Jonas compartilharam a experiência do 'BBB', mas em momentos distintos. No ano passado, o influenciador digital foi um dos maiores defensores e líder das torcidas da amada dentro do reality.