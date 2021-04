Bil Araujo Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 09:44

Rio - O ex-participante do "BBB 21" Bil Araújo surpreendeu os seguidores, na manhã desta terça-feira, ao postar um vídeo ousado nas redes sociais. No registro, ele aparece usando uma camiseta branca, que desparece na sequência, evidenciando o corpo do modelo.

fotogaleria

Publicidade

"Boom! Curtiu?", perguntou ele na legenda. Em seguida, claro, os seguidores responderam. "Tua beleza parece obra da prefeitura, nunca tem fim", brincou um seguidor. "Em inglês: beautiful. Em português: Bil Araujo", disse outro admirador. ""Esse homem é a definição de perfeição", postou um terceiro.