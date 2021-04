Rafinha, do ’BBB 21’ Reprodução

São Paulo - A pressão de três meses de confinamento no "Big Brother Brasil" faz os participantes ficarem mal por causa da falta de sexo. Para driblar a vontade de ficar com alguém, os brothers inventam estratégias diferentes. É o caso de Rafinha, vencedor do BBB 8.



No programa 'Bate Boca Brasil' desta quarta-feira com Maurício Meirelles, Luiza Ambiel e Bruna Braga, ele contou a técnica para se masturbar no reality, após Gilberto confessar ter se masturbado na atual edição.

“No começo, eu me segurava. Não fazia nada. Mas, quando dormia, acordava arrebentado porque sonhava. Aí criei uma tática. Deitava na cama, tirava o fio do microfone para ele continuar ligado, mas não transmitir som. O problema era o movimento. Então, deitava de lado e usava o miolo do rolo de papel higiênico para ter contato com outra coisa que não fosse eu. Fazia o movimento e depois jogava no vão da cama”, contou ele.

Rafinha também pegou um rolo de papel higiênico para demonstrar a técnica. "Estou acabando com a minha imagem", brincou o ex-BBB. A vontade dele tinha um motivo: "Era uma mina mais linda que a outra. Eu ficava hipnotizado. Jaque Khury, Natália Casassola e Juliana Góes colocavam o terror", disse ele. Rafinha na época namorava há dois meses.