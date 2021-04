Alok reprodução

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 19:06

Rio - O DJ Alok anunciou, nesta quinta-feira (22), que "apadrinhará" 4 municípios brasileiros e doará equipamentos de refrigeração de vacinas contra a covid-19. Os municípios de Alto Paraíso (GO), Cavalcante (GO), Goiás Velho (GO) e Ituberá (BA) receberão as doações feitas pelo Instituto Alok, que incluem câmaras refrigeradas, termômetros digitais com mira à laser, termômetros digitais via cabo, caixas térmicas e bobinas reutilizáveis de gelo.

fotogaleria

Publicidade

A ação faz parte do movimento "Unidos pela vacina", criado pela empresária Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração da Magazine Luiza. O projeto tem por objetivo auxiliar no processo de vacinação no Brasil através de esforços da iniciativa privada. O projeto definiu como meta que todos os brasileiros acima de 18 anos sejam vacinados até setembro de 2021.