Guilherme e Victor Hugo no BBB20 reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 18:02

Rio - A relação de Guilherme Napolitano e Gabi Martins pode ter acabado com o 'BBB 20', mas o modelo conseguiu construir outras relações sólidas na casa. Esse é o caso de Victor Hugo. Apontado como vela do então casal, o psicólogo elogiou Guilherme nas redes sociais e declarou apoio ao ex-BBB em sua nova jornada: a participação no 'No Limite'.

"Gente, Guilherme é meu amigo! O que aconteceu no BBB foi uma brincadeira mal interpretada. Levei de boa. Podem brincar a vontade com tudo. Agora não vem ofender não. Vou continuar torcendo muito por ele sim, pq quando eu tava na lama aqui fora do jogo, ele nunca largou minha mão!", escreveu o psicólogo em suas redes sociais.

Confira a postagem de Victor Hugo:

