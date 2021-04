Anitta Reprodução

Rio - Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira, Anitta revelou que tem se esforçado para diminuir o ritmo de trabalho. Prestes a lançar a música 'Girl from Rio', liberada hoje, às 19h, a cantora tem focado no mercado internacional, mas revela que o trabalho tem sido muito menos intenso que nos últimos anos.

"Estou no momento 'menos é mais'. Estou em um momento que quero uma vida mais simples. De relaxar, com coisas mais tranquilas e menos acontecimentos. Estou pedindo para ter tempo para aproveitar e não trabalhar direto como era antes", explica. "Cada vez eu quero menos gente, menos equipe, menos negócios. Eu estou cada vez mais simples no meu estilo de vida", completa.