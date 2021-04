Anitta e Jair Bolsonaro Reprodução/Montagem

Por Juliana Pimenta

Publicado 29/04/2021 15:51 | Atualizado 29/04/2021 17:28

Rio - Anitta lança, nesta quinta-feira, a música-título de seu novo projeto 'Girl From Rio'. Lançando o projeto dos EUA, onde passa temporada, Anitta reafirma que não está morando fora, mas que preferiu ficar no exterior para evitar ter que passar um tempo de quarentena a cada viagem.

"Se não tivesse essa questão de quarentena, eu estaria indo e voltando como sempre fiz. A diferença é que aqui quase todo mundo que eu conheço está vacinado. Eu ouvi um boato, que eu não sei se é verdade, é que mês que vem não vai ser nem mais obrigatório usar máscara aqui em Nova York", explica Anitta, que alfineta o presidente da República Jair Bolsonaro pela demora no plano de imunização brasileiro.

"Nosso presidente fez escolhas ruins. Aqui (EUA) também tava ruim, mas depois que trocou de presidente foi tudo muito rápido. Para você ir a um jogo de basquete, por exemplo, é só você mostrar o comprovante de que tomou as duas doses da vacina há pelo menos 15 dias e pronto. É bom viver com essa tranquilidade, mas é muito ruim saber que no Brasil não está assim", pondera.