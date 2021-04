Viih Tube fotos JoÃo Cotta/tv globo

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 13:49 | Atualizado 30/04/2021 13:56

Rio - Viih Tube usou o Twitter, na noite desta quinta-feira, para falar sobre cancelamento. A youtuber criticou a falta de empatia dos fãs e disse que já esperava ser eliminada do "BBB 21".

"Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês acharam que eu fosse me assustar com vocês julgando meu jogo, meus banhos... Quando eu digo que estou achando isso tranquilo é verdade. Eu já esperava. Me assustei mesmo sobre como em três meses a internet foi de muita empatia para ranço e ódio. Ninguém vai falar disso, não?", perguntou.

"Assustador como absolutamente todos participantes que saíram receberam algum tipo de cancelamento ou crítica pesada em algum momento. Pra mim isso já é fichinha, já passei por coisas muito piores que um julgamento num jogo, e não vou fazer drama não, mas quando sai reparei que se você joga muito, falsa. Se você não tomou a atitude que esperavam, ranço. Se você não joga, planta. Se você chora muito, dramático. Se você grita e comemora muito, irritante. Se você briga muito, vtzeiro. Se você se arrepende, conveniência. Aiii, que chatice que tá, que energia pesada", reclamou.

A youtuber também disse que já esperava ser eliminada, mas não com 96%. "Inclusive, achei super justo vocês movimentarem tudo pra me tirarem. Eu faria o mesmo. E eu já imaginava isso lá de dentro, eu sempre soube do meu jogo, não achei que conseguiriam chegar no 96%, isso vocês arrasaram", brincou.

"Eu no fim, vendo tudo isso, sinto que me livrei de um mal que era o medo do cancelamento. Percebi que sou calejada, nada me abala mais".

Entre outras coisas, Viih Tube também disse que sua torcida vai para Juliette. "E só pra finalizar, é óbvio que minha torcida vai pra Juliette. Vocês acharam que ia pra quem que está ali se não ela? Sempre protegi ela lá dentro. Briguei, fui grossa, eu sei. Mas ela era meu pódio, vocês acharam que eu ia torcer pra quem?", perguntou.