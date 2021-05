Jojo Todynho responde críticas por torcer para Gil Reprodução/Instagram

Publicado 03/05/2021 14:17 | Atualizado 03/05/2021 14:18

Rio - Gilberto Nogueira foi o último eliminado do "BBB21" antes da final, com 50,87% dos votos, mas sobrou para Jojo Todynho. A cantora havia declarado sua torcida pelo doutorando em Economia mas revelou, nesta segunda-feira (3), estar recebendo críticas nas redes sociais por seu posicionamento e rebateu os comentários à altura.

"A gente já acorda com um recadinho matinal. Para as pessoas que estão vindo no meu direct com gracinha, deixa eu falar um negócio para vocês, aqui vocês não se criam não, tá? Eu voto em quem eu quiser, eu levanto bandeira para quem eu quiser, eu falo de quem eu quiser, entendeu?", disse a cantora logo no início desta segunda-feira. Jojo continuou:

"A questão aqui que eu estou falando é sobre o livre-arbítrio. Eu não tenho que dar opinião do jeito que vocês acham que tem que ser, eu não tenho que votar em que vocês querem que eu vote, entendeu? O sistema aqui funciona desse jeito. Eu não sou fantoche de ninguém. Vocês vão perturbar outro, aqui não. Se manquem. Vocês não vêm se meter em quem eu puxei bandeira ou deixei de puxar, o problema é meu. Instagram é meu, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Bom dia, recado já está dado, né? Ótimo", registrou Jojo em seus Stories.

A ex-A Fazenda acrescentou que não tem nada contra os participantes que chegaram à final, inclusive torce para que Camilla de Lucas ou Juliette ganhem o prêmio de R$1,5 milhão. Jojo explicou que sua torcida para Gil era motivada por um senso de identificação: "eu me identifiquei muito com o Gil porque ele é da cachorrada, ele se joga, ele é muito expressivo", afirmou.