Thales Bretas e Paulo Gustavo Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 08:37

Rio - Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, agradeceu as homenagens feitas ao ator na noite desta quinta-feira. Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, vítima de complicações da covid-19. Nesta noite, pessoas foram às janelas de suas casas aplaudir o ator e outras vítimas da covid-19. Thales repostou algumas homenagens e também agradeceu pelo apoio.

"Recebendo muito carinho de todos os amigos e familiares. Ainda é duro para falar aqui e às vezes até por mensagem. Mas estou forte. E feliz com tanto amor!", escreveu nos Stories, do Instagram. "Não existe nem nunca vai existir amor maior e uma pessoa mais generosa que ele! Obrigado por me ensinar tanto! Por me completar! Ser minha luz! Será agora minha estrela guia", finalizou.