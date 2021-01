O governador, acompanhado de representantes de associaçoes de moradores, participou de ato simbólico de demolição de predio Rogerio Santana/GOV RJ

Estandonesta segunda-feira (11/01), conforme decreto publicado na última semana em homenagem aosque atingiu a Região Serrana, em janeiro de 2011, o governador em exercício Cláudio Castro esteve na cidade para participar de eventos, vistoria obras e anunciar mais uma fase do programa “Limpa Rio”.Em visita às obras na localidade de Salaco, Claudio Castro anunciou o investimento dede encostas na Região Serrana. As intervenções contemplam os municípios de Teresópolis e Nova Friburgo.No total, serão. Em Teresópolis, além do bairro Salaco, há obras previstas em Jardim Féo e Caleme II. No município de Nova Friburgo, são sete contenções, sendo duas em andamento nos bairros Jardim Califórnia e Rui Sanglard e outras previstas em Jardinlândia II, Duas Pedras/Lazareto, Vila Nova, Floresta e Tingly.“Estamos prevenindo novos desastres e garantindo a segurança dos moradores da Serra com obras em locais onde há risco iminente da ocorrência de desmoronamento. Outras intervenções serão reforçadas por meio do Plano de Contingência para as Chuvas de Verão, que atenderá todo o estado com ações integradas das secretarias estaduais”, afirmou o governador.O governador também, que vai melhorar o acesso principalmente aos bairros da Posse e Caleme, em Teresópolis. A obra também vai evitar represar o escoamento das águas no Rio Imbuí. A previsão é de que sejam investidos mais de R$ 2,1 milhões nas melhorias.Além da implementação de estrutura de drenagem que receberá a água da chuva proveniente de temporais, também serão realizados serviços de urbanização e paisagismo. Os investimentos totalizam R$ 18 milhões.Também nesta segunda-feira, Claudio Castro lançou em Teresópolis a nova fase do Programa Limpa Rio, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que no município contemplará com ações de limpeza e desassoreamento os rios: Paquequer, Príncipe e Córrego Imbuí.De acordo com o Governo do Estado, no Rio Paquequer serão retirados 49 mil metros cúbicos de sedimentos desse corpo hídrico para destinação ambiental adequada. Já nos rios Rio Príncipe e no Córrego Imbuí serão retirados 18 mil metros cúbicos e 17 mil metros cúbicos, respectivamente.