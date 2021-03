O comandante da Unidade Policial (UP) com sede em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, tenente-coronel PM Cruz, recebeu 18 policiais, que representaram um total de 60, que se destacaram no serviço operacional e administrativo. Foto: divulgação

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 07:00

O 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ) realizou nesta sexta-feira (05/03) a tradicional Parada Semanal cumprindo as determinações do 6º Comando de Policiamento de Área (CPA) sobre as medidas de prevenção à Covid-19. Na ocasião, foi realizada a solenidade mensal que visa homenagear os policiais que mais se destacaram no mês de fevereiro pela qualidade e excelência do serviço que prestaram no desempenho de suas funções. Em razão das medidas de prevenção à propagação do "novo coronavírus", não ocorreu a participação de todos os homenageados. O comandante da Unidade Policial (UP) tenente-coronel PM Cruz recebeu 18 policiais, que representaram um total de 60, que se destacaram no serviço operacional e administrativo. O ato teve também a presença do Subcomandante, Major Pinho; do Subcomandante Operacional, Major Monteiro, demais Oficiais e Praças da corporação. Continua após foto.

Dezoito policiais representaram um total de 60 homenageados. Foto: divulgação

Publicidade

De acordo com nota divulgada pelo setor de Relações Públicas (P5), o comando do 29º BPM ressalta a importância de enaltecer os militares, como forma de gratidão, eficiência e comprometimento nos serviços prestados fazendo a diferença e contribuindo para a realização do melhor atendimento à sociedade. A homenagem intitulada "Amigos da Segurança Pública", foi entregue aos jornalistas Lili Bustilho e Nino Bellieny pela parceria ao longo dos anos, prestígio e apreço pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em especial ao 29° BPM como enfatizou o tenente-coronel PM Cruz durante seu discurso. Continua após foto.

Os jornalistas Lili Bustilho e Nino Bellieny receberam a homenagem intitulada "Amigos da Segurança Pública". Foto: divulgação O 6º CPA é comandado pelo coronel PM Meneses que assumiu em 7 de outubro tendo como subcomandante, coronel PM Castelano. Já o 29º BPM de Itaperuna é comandado pelo tenente-coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020. "Os Guardiões do Noroeste" abrangem os seguintes municípios: Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e São José de Ubá e os respectivos distritos. O 6º CPA é comandado pelo coronel PM Meneses que assumiu em 7 de outubro tendo como subcomandante, coronel PM Castelano. Já o 29º BPM de Itaperuna é comandado pelo tenente-coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020. "Os Guardiões do Noroeste" abrangem os seguintes municípios: Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e São José de Ubá e os respectivos distritos.

Publicidade

Dezoito policiais representaram um total de 60 homenageados. Foto: divulgação

Publicidade