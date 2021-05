"O Brasil aplaude Paulo Gustavo e todos os brasileiros que se foram pela covid. Vá para janela e demonstre sua solidariedade e indignação", comentou em post emocionado o médico Thales Bretas, viúvo do humorista Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 16:45 | Atualizado 06/05/2021 16:52

Rio - O corpo de Paulo Gustavo foi cremado, na tarde desta quinta-feira (6), em Niterói, sua cidade natal, no Rio de Janeiro. O humorista morreu aos 42 anos, na última terça-feira, vítima de complicações da covid-19. O corpo do ator chegou às 8h44 para ser velado no Cemitério Parque da Colina. A cerimônia de despedida foi realizada pelo reitor do Cristo Redentor Padre Omar, sendo encerrada às 14h30. Logo em seguida, o corpo de Paulo Gustavo foi cremado.

fotogaleria

Publicidade

Publicidade

Em comunicado à imprensa, a assessoria de Paulo Gustavo informou que o velório e a cremação seriam cerimônias restritas a amigos íntimos e familiares "para evitar aglomerações". O Theatro Municipal do Rio chegou a oferecer o espaço para a realização do velório, mas a família optou por uma despedida mais restrita.