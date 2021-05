Ana Clara Reprodução/Instagram

Publicado 11/05/2021 09:50 | Atualizado 11/05/2021 09:53

Rio - Em alta na Globo, Ana Clara já está escalada para uma nova atração após o fim do “BBB 21”. A ex-participante do “BBB 18” vai comandar um programa de entrevistas com os eliminados do novo “No Limite” , que estreia hoje na emissora, após a novela “Império”. Nesta segunda, ela comemorou o feito em suas redes sociais.

"Mais uma missão: Bate-papo No Limite", escreveu a apresentadora em postagem em seu perfil oficial do Instagram. Com formato semelhante ao “Bate-papo BBB”, o programa será exibido no Gshow às terças-feiras.

Ana Clara participou do “BBB 18” junto ao pai e conquistou o terceiro lugar. Esteve na final com a vencedora Gleci Damasceno e o vice-campeão Kaysar Dadour, que foi selecionado para participar do “No Limite”.