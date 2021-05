Ana Clara Globo/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 21:20 | Atualizado 10/05/2021 21:26

Após a maratona de trabalho durante o "Big Brother Brasil 21", Ana Clara já tem mais uma missão pela frente. A apresentadora irá comandar o "Bate-Papo No Limite", com os eliminados do próximo reality show.

"No Limite" estreia nesta terça-feira, dia 11. A conversa com o eliminado acontecerá ao vivo no Gshow e no Globoplay, após a exibição do programa na Globo.

No reality, os 16 competidores serão divididos em dois grupos. Logo nos primeiros minutos, os times serão submetidos a provas desafiadoras - que já darão o tom do que os competidores irão encarar pela frente. O grande vencedor do "No Limite" levará o prêmio de R$ 500 mil.