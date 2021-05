Jorge, da dupla com Mateus Leco Viana/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 15:07 | Atualizado 13/05/2021 15:14

Rio - Jorge, da dupla com Mateus, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta segunda-feira (10), em Itumbiara, no estado de Goiás. Segundo a prefeitura da cidade, o cantor de 38 anos foi vacinado por fazer do grupo de pessoas com comorbidades.

fotogaleria

Publicidade

"Jorge Alves Barcelos tem 38 anos de idade e se enquadrou em uma das comorbidades listadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Jorge, que tem residência e familiares em Itumbiara, agradeceu a equipe da Secretaria Municipal de Saúde pela atenção, o cuidado e a organização na vacinação", diz o texto publicado no Instagram da prefeitura, que também compartilhou fotos do momento em que o sertanejo recebe o imunizante.

“Tudo muito organizado, tudo certinho. Estou feliz mesmo de estar aqui hoje me imunizando desta doença terrível”, comentou Jorge na postagem.

Publicidade

Vale destacar que os calendários de vacinação variam entre os municípios brasileiros. A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou, nesta quarta-feira (12), um novo calendário de vacinação , que prevê a imunização de jovens com 18 anos de idade, que não façam parte dos grupos prioritários, até o fim de outubro de 2021.