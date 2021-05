Mick jagger, luciana gimenez e lucas jagger Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 05:00

O senador Jorge Kajuru apresentou sua defesa nesta terça-feira (18), em um processo movido por Luciana Gimenez, após o político chamá-la, entre outras coisas, de mulher desqualificada. Os advogados de Kajuru querem arrolar como testemunhas a ex-mulher de Mick Jagger, Jerry Hall, o músico do Rolling Stones, Keith Richards, e ainda o próprio Jagger para provar que as suas afirmações, embasadas na teoria das representações sociais de Serge Moscovici - investigação em psicologia social, são verdadeiras.



O senador também sustenta que tem imunidade parlamentar e, por isso, apenas estaria exercendo um direito constitucional inviolável. Kajuru ainda levou ao conhecimento do magistrado o artigo científico escrito em 2003, que relata de maneira minuciosa o caso extraconjugal que acabou com o casamento do astro Mick Jagger com a então modelo Jerry Hall, colocando Gimenez como a pivô da separação.