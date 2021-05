Gilberto no 'Bate-Papo BBB' com Ana Clara Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 19:02

Rio - Desde o fim do "BBB21", Gilberto Nogueira não parou mais! Nesta sexta-feira (14), o economista surpreendeu os fãs com a notícia de que e começou a escrever seu primeiro livro. O anúncio chega no dia em que foi revelado um áudio com ofensas de teor homofóbico direcionadas ao pernambucano

fotogaleria

Publicidade

"Em um dia como esse é cada vez mais importante contar minha história. Estava muito animado para contar isso para vocês. E com o que aconteceu hoje, meu livro - que será lançado pela Globo Livros - virou um ato de resistência também", escreveu o ex-BBB, em seu Twitter.

Leia Mais Ele é o momento! Economista Gil do Vigor participa de debate da GloboNews

Publicidade

Na publicação, Gil marcou o perfil da editora e do editor Guilherme Samora. Já no Instagram, o pernambucano acrescenta que o lançamento de seu livro está previsto para junho deste ano. "Eu não pude levar livro para o BBB, então, eu me tornei livro", brincou no vídeo publicado.

Pouco tempo antes do anúncio, o quarto colocado do "BBB21" já havia levantado suspeitas dos seguidores. "Sabem como eu combato a homofobia? Em minutos volto aqui", tweetou. Mais cedo, Gil desabafou na rede social sobre a fala homofóbica de um dirigente do time de futebol Sport , de Recife.

Publicidade

"Primeiro ataque homofóbico que me deparo após o BBB e posso garantir, ainda machuca MUITO! Mas sigo firme e providências serão tomadas", afirmou Gilberto.