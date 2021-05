Gilberto Reprodução

Publicado 14/05/2021 15:50 | Atualizado 14/05/2021 18:58

Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor no "BBB 21", participará de uma roda de debates do "Festival Converse com Outras Ideias", da GloboNews. No evento, mediado por Pedro Neville, o economista mostrará que tem muitos outros conhecimentos para além da "cachorrada".



Segundo informações do jornal O Globo, o tema do evento será o empreendedorismo. Será possível acompanhar Gil no bate-papo através de transmissões ao vivo no Facebook, Twitter e Youtube da Globo.



Recentemente, Gil anunciou que foi contratado pela emissora carioca e que deve fazer participações na programação. Mas, mesmo com o contrato assinado, o ex-BBB não pensa em adiar seu pós-doutorado na Califórnia, nos Estados Unidos.