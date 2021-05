Ariana Grande e Dalton Gomez se casaram em cerimônia secreta, na casa da cantora Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2021 19:04

Rio - Ariana Grande se casou com Dalton Gomez em uma cerimônia simples realizada na casa da artista, em Montecito, na Califórnia. "Foi pequeno e íntimo, com menos de 20 pessoas. A sala era tão feliz e cheia de amor. O casal e as duas famílias não poderiam estar mais felizes", disse o representante do casal à People.

O casal começou a namorar em janeiro de 2020 e noivou em dezembro do mesmo ano. Segundo veículos americanos, Gomez foi criado no sul da Califórnia e trabalha no mercado imobiliário de luxo há 5 anos.

Em 2018, Ariana Grande estava noiva de Pete Davidson, mas eles se separaram depois de cinco meses juntos.