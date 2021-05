Karol Conká Reprodução/Instagram

Por IG - Gente

Publicado 17/05/2021 19:17

Rio - Karol Conká, a rapper que participou do "BBB 21" e foi eliminada com o número recorde de mais de 98% dos votos foi convidada para voltar a casa e se apresentar na final da edição. Na apresentação, a artista estreou seu novo single "Dilúvio" que abre uma nova era na sua carreira influenciada pelos acontecimentos do reality.

Em live com o site PopLine, Karol falou um pouco sobre a experiência. "Tive vontade de chorar. Não queria chorar na apresentação. Passei muitos dias chorando todos os dias, foi uma coisa insuportável. E não quis chorar naquele momento. E os três finalistas não sabiam de nada do que tinha rolado aqui", contou.

Nos bastidores do programa, antes de entrar ao vivo para apresentar "Dilúvio" para o Brasil, a cantora passou por um momento de introspecção.

"Fiz uma mentalização num processo comigo mesma, fiquei muito quieta no meu canto. Já que a minha imagem e a minha fala despertaram tanto ranço nas pessoas, queria que aquele momento despertasse a reflexão sobre a vida, sobre a dor de viver. Cada um tem suas camadas de dores, e eu estava falando com todos os seres humanos. Queria levar alívio e esperança, porque depois de um dia de dilúvio a gente consegue resgatar as forças", explicou.

Durante a entrevista, a cantora revelou que acabou por adiar o lançamento da música "Louca e Sagaz", que ela havia deixado pronta para estrear em fevereiro, mas sua equipe decidiu barrar a estratégia por conta de toda a má repercussão que sua participação no reality show teve aqui fora.

"Era pra essa musica ser lançada em fevereiro, mas a louca aqui estava passando vergonha em rede nacional. Mas sem ter noção, eu ficava cantando e fazendo dancinha lá dentro. Quando saí eu perguntei: 'E aí, gente? Lançaram o clipe? Aí me falaram: 'Olha, não deu'. Não quis mais lançar porque a letra fala de ser louca e sagaz, e a galera ia cair matando. Mas o pessoal ressuscitou essa história e eu decidi lançar. Não agora, só mais pra frente", contou a artista, bem humorada.