Rodolffo e Juliette Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 13:10

Rio - Será? Juliette e Roldoffo parecem ter levado a relação para fora do 'BBB 21'. Amigos na casa, os dois já protagonizaram alguns momentos juntos desde o fim do confinamento. Campeã do reality show, Juliette tem até um quadro com seu rosto há semanas na casa do sertanejo.

fotogaleria

Publicidade

Nesta segunda-feira, Rodolffo compartilhou em seus stories do Instagram, um print de uma videochamada que fez com a paraibana. E, como era de se esperar, a publicação deixou os fãs do possível casal alvoroçados. "Ele foi a pessoa que mais incentivou ela a cantar na casa", disse uma seguidora. "Casalzão do ano", disse outra fã.



E aí, será que essa amizade vai além?