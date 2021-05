MC VK (esquerda) e MC Kevin Reprodução/Instagram

Rio - Victor Elias Fontenelle, conhecido como "Pai das Gírias" ou MC VK, é o amigo que estava com MC Kevin no quarto do hotel quando aconteceu a tragédia, no último domingo (16), segundo informou a testemunha Bianca Domingues, que estava com os dois no quarto do hotel quando Kevin caiu. MC VK faz parte do cenário underground musical. Alguns de seus bordões como "revoada", "aula meu sócio" e "subiu o voucher" são conhecidos pelos fãs de funk.

Grande amigo de MC Kevin, os dois viviam postando fotos juntos. Seja em viagens, reuniões íntimas e até de participações em shows. Buscando espaço na música, MC VK já participou de alguns projetos grandes, incluindo a faixa "Favelado Vencedor" com Kevin.

Ele também já colaborou com outros nomes conhecidos do funk, como MC’s Ryan, Rick e Drika em "Revoada do Tubarão"; MC IG e MC Lele JP em "Revoada – Sem Estresses" e MC Dede em "Revoada TrapFunk".

Mas não é só pela música que ele tem destaque. MC VK também é conhecido por seu filtro no Instagram, que permite que o fã tire uma foto e use como legenda algumas de suas gírias. Ao site do KondZilla, em outubro de 2020, ele falou sobre o sucesso nas redes.

“Eu pedi para um especialista nessa parada de efeito criar para eu e meus parceiros usarmos, mas foi sem expectativa nenhuma, só queria mostrar nosso jeito de expressar”, disse ele, que à época alcançou a margem de mais de 1 bilhão de pessoas utilizando o filtro.

A polêmica de VK

Desde segunda-feira, MC VK está entre os assuntos mais comentados das redes sociais. O cantor está sendo após Ellen Bueno e Deolane Bezzera, irmã e viúva de Kevin, respectivamente, atribuírem aos "falsos amigos" culpa pela morte do artista. Em uma das versões contadas à polícia, MC VK teria auxiliado Kevin a levar Bianca Domingues ao hotel e também teria tido relações com a modelo.

Um suposto áudio de MC Brisola vazado na madrugada de segunda-feira insinua que o VK teria incentivado Kevin a pular a varanda para escapar da esposa, Deolane Bezerra, que estava batendo na porta na hora da suposta traição.

Na manhã desta terça, a Polícia Civil apreendeu cinco celulares: o de Bianca Domingues, o do próprio MC Kevin e três aparelhos de dois amigos, MC VK e MC Jonathan.

No velório de Kevin, Deolane atribuiu a morte do cantor aos "amigos falsos" , o que acabou desencadeando uma nova série de críticas a MC VK. "Família é pai, mãe, irmão. Isso aqui é coisa de falso amigo. Eu cansei de falar para o Kevin tomar cuidado, abrir o olho. Ele tinha muito amigo falso, sanguessuga. Cansei de falar para o Kevin que tudo tem consequência na vida", disse ela, em vídeo gravado durante o enterro do cantor.

Em seu perfil oficial do Instagram, VK lamentou a morte de Kevin e declarou que, apesar dos ataques, sua inocência será provada.

"Pior do que as 'mentiras' que estão sendo divulgadas, é essa perda inexplicável. Estou sem chão, por favor não acreditem na televisão. Não acreditem em nenhuma opinião, a não ser a da justiça e de quem estava próximo, estão me caluniando do comeco ao fim. Eu tenho o compromisso e o dever de explicar 'detalhadamente' o ocorrido. Só peço discernimento e respeito pelo Kevin, ele sabe da verdade, Deus sabe da verdade e vocês vão saber também! Estou de luto, sofrendo ameaças e sem chão", desabafou ele.