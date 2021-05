Tiago Leifert, apresentador do "Big Brother Brasil", da TV Globo Globo/Paulo Belote

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 18:44

Rio - Após encerrar mais uma edição do "Big Brother Brasil", Tiago Leifert seguirá no coração e na mente dos brasileiros, agora, com a campanha de vacinação da Pfizer contra a covid-19 no país. A contratação do apresentador para a ação foi divulgada pela colunista Joana Cunha, da Folha de S. Paulo, nesta terça-feira (18). De acordo com a jornalista, o cachê de Leifert foi doado para o Hospital Israelita Albert Einstein.

A campanha será veiculada a partir desta quarta-feira (19), sob o slogan: "Vacina: tomar para retomar". O objetivo da ação publicitária é incentivar a população a tomar as duas doses do imunizante que chegou recentemente ao Brasil. Além disso, Leifert será o garoto-propaganda da campanha que busca conscientizar a população sobre a necessidade do uso de máscaras e de se respeitar o distanciamento social.