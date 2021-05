MC Brinquedo faz tatuagem em homenagem a MC Kevin Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 09:23 | Atualizado 19/05/2021 09:30

Rio - MC Brinquedo resolveu homenagear o amigo MC Kevin com uma tatuagem. O funkeiro desenhou o rosto de Kevin no lado direito das costas e mostrou o desenho nas redes sociais. MC Kevin morreu aos 23 anos, no último domingo, após cair da varanda de um hotel na Bara da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

"Amanhã termino ESQUECE", escreveu MC Brinquedo na legenda da foto em que mostra a tatuagem, ainda não finalizada. "Nossa, menino, ficou top", comentou Ellen Bueno, irmã de MC Kevin. "Eterno", escreveu o ator Thomaz Costa.

Em outras postagens, Brinquedo falou sobre a dor de perder o amigo. "Que dor, pai. Estou com saudades, irmão. Eu vou brilhar, meu anjo. Era assim que você queria me ver. A partir de hoje vou brilhar. Vou viver o talento que Deus me emprestou. Tenho um anjo. Olha seu irmão brilhando, meu amor, do jeito que você sempre me falava".

E o funkeiro continuou. "Você é e sempre será minha inspiração. Meu foco agora é brilhar pra que você se orgulhe, anjo. Vou te carregar pra sempre, menino maluquinho."